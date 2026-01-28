Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Juro que corto
Análise

BC escancara a porta para redução do juro em março

Decisão foi por unanimidade, mas em vez dos habituais nove diretores, votaram apenas sete, porque o mandato de dois venceu em dezembro e ainda não há indicação de substitutos

