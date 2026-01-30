Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

"Otimismo" global?
Notícia

Após tantos recordes, como está a bolsa do Brasil entre os principais emergentes

Ibovespa subiu 20% em dólares em janeiro até a última quinta-feira (28), mas não ganhou de ativos ligados à Turquia e Coreia do Sul

João Pedro Cecchini*

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS