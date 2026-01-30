Após tantos recordes, como está a bolsa do Brasil entre os principais emergentes

Bolsa brasileira alcançou recorde nominal de 184,6 mil pontos na última quarta-feira (27). AlfRibeiro / stock.adobe.com

A bolsa de valores brasileira não pegou o elevador sozinha em 2026. Para alcançar da máxima nominal histórica de 184,6 mil pontos, o principal índice da B3, o Ibovespa, bateu recorde em pontuação oito vezes no ano e avançou 20% em dólares, mas não subiu muitos andares a mais do que seus pares.

Segundo levantamento do estrategista-chefe da Monte Bravo, Alexandre Mathias, a alta da bolsa brasileira superou a maioria dos índices que compõem o MSCI EM, principal referencial para ações em mercados emergentes. Só ficou atrás do desempenho dos indicadores de dois países considerados em desenvolvimento: Turquia e Coreia do Sul (veja detalhes abaixo).

Na América Latina, o Ibovespa também não ganhou das bolsas de Peru e Colômbia, que, no entanto, estão fora do MSCI EM.

No levantamento, Mathias considerou dados de janeiro até a tarde de quinta-feira (29), quando o Ibovespa estava 0,7% atrás do seu recorde nominal, em 183,3 mil pontos. Portanto, não é o "otimismo" em cada mercado que faz as bolsas subirem.

O fato de muitas bolsas em diversos países registrarem alta ajuda a mostrar que o fator fundamental por trás das altas tem caráter global e não está ligado a fundamentos específicos de cada país.

O fluxo de saída de capital estrangeiro dos EUA turbinou ativos de países emergentes neste início de ano e levou o índice MSCI EM a seu maior patamar desde 2018. As tensões geopolíticas provocadas por Donald Trump também reforçaram a busca por proteção no mercado. O ouro, que subiu cerca de 24% em janeiro até o dia 28, também ganhou com esse movimento.

