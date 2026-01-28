Além do Master: ação pede responsabilização de repassadores de CDBs 

Repassadores não pegaram carona no jatinho, mas no risco. Polícia Federal / Divulgação

O volume de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) que foi parar na conta do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) não seria tão grande se os papéis superfaturados do banco Master não tivessem sido escoados por grandes distribuidores de aplicações. Agora, o papel dessas instituições também poderá ser investigado.

Uma ação apresentada na 6ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) pede a responsabilização desses agentes. Os alvos são nomes muito mais conhecidos do que o Master até seu desmoronamento: XP Investimentos, BTG Pactual e Nubank. O argumento é de omissão de informações: as áreas de venda de papéis dessas instituições deveriam ter alertado seus clientes sobre os riscos que os CDBs do Master representavam.

Apresentada pelo Instituto Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e do Trabalhador (Abradecont), a ação argumenta que, atuando como grandes plataformas, essas instituições teriam adotado comportamento de "assessoria enganosa", com "conflito de interesses" ao promover o produto, embolsando comissões e ignorando a deterioração financeira do Master.

Os rastros do Master, até agora

Os CDBs

Para ganhar volume, o Master oferecia CDBs com remuneração muito acima da média do mercado. No sistema financeiro, isso não é "ser atrativo", embute comportamento de risco, já que é quase impossível ter resultado que sustente esse nível de retorno. No depoimento à PF, Daniel Vorcaro afirmou que a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para aplicações de até R$ 250 mil por cliente era parte do "modelo de negócio". Isso é algo como usar dinheiro público para pagar contas privadas.

As retiradas

Entre os objetos da investigação, estão fundos cujos titulares são pessoas com renda incompatível com as quantias movimentadas. A PF apura se seriam "laranjas" que repassariam os recursos que deveriam ser dos clientes do Master a Vorcaro e seus familiares.

A fraude

Até agora, a suspeita mais grave é a de fraude nas transações com o Banco de Brasília (BRB). O Master vendeu (é fato) ao BRB R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito. Essas carteiras teriam sido (está sob investigação) compradas de uma empresa recém-criada, chamada Tirreno, por R$ 6,7 bilhões, menos da metade do preço. Mas Vorcaro disse à PF não ter feito qualquer pagamento à Tirreno. Essa operação seria com uma quarta empresa, a Cartos. Por essa versão, o negócio não teria sido fechado. À pergunta sobre o que, então, o Master teria vendido ao BRB por R$ 12,2 bilhões, Vorcaro disse não saber. A sobrevivência do Master dependia dessa transação.

O conselho

Em 2023, pouco antes de o Master virar alvo de atenção do Banco Central, Vorcaro montou um conselho de estrelas, integrado por nomes como o do ex-presidente do BC Gustavo Loyola e o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski. Com a saída de Lewandowski para o Ministério da Justiça, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles entrou para o grupo.