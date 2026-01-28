Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Carona no risco
Análise

Além do Master: ação pede responsabilização de repassadores de CDBs 

Ação na Justiça pede que XP, BTG e Nubank respondam por suposta omissão de riscos na venda de CDBs do Master para seus clientes

Marta Sfredo

