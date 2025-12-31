Vinhos que celebram Ano-Novo são opostos na disputa sobre acordo UE-Mercosul

RS responde por 85% da produção nacional de vinhos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Muitos brasileiros vão festejar a chegada de 2026 abrindo vinhos, espumantes ou não. A procedência da garrafa, em geral, define a posição do produtor sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia (UE), que teve expectativa de assinatura adiada para janeiro – a conferir se o novo ano vai fazer essa entrega.

Se o vinho for europeu, engarrafa uma contradição: enquanto a maioria dos produtores rurais rejeita o pacto comercial, os exportadores da bebida alcóolica produzida a partir de uva cultivada no continente apoiam o tratado de livre-comércio com o bloco sul-americano. Isso inclui até os mais renitentes contestadores: a Federação Francesa de Exportadores de Vinhos e Bebidas Destiladas (Fevs), em nota publicada pouco antes de a Itália travar o acerto, disse ser "indispensável abrir novos mercados" e ver no bloco sul-americano "uma oportunidade estratégica de primeira ordem".

No Brasil, ocorre o contrário. Enquanto a maior parte dos segmentos agrícolas e industriais torce pela assinatura, por projetar aumento nas exportações ao bloco europeu, um dos que se contrapõem é o de vinhos. E é gaúcha cerca de 85% da produção nacional. Segundo o presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra) e diretor da vinícola Don Giovanni, Daniel Panizzi, o setor não é contra o pacto Mercosul-UE, mas tem ressalvas por acreditar que não há competitividade igual com os europeus.

— Hoje, já não somos competitivos. O vinho é tratado no Brasil como uma simples bebida alcoólica, e é taxado assim. Na Itália, por exemplo, o vinho é patrimônio cultural e tem menor carga tributária. Nunca vamos conseguir ser competitivos exportando para a Europa da mesma forma que a Europa exporta para o Brasil sem equalização de preços e tributos — argumenta Panizzi.

Segundo o executivo, o segmento já paga alíquota alta e ainda há perspectiva de aumento, com a inclusão do vinho no grupo de bens sujeitos ao imposto seletivo, criado na reforma tributária e apelidado de "imposto do pecado" por sobretaxar produtos nocivos à saúde, como bebidas alcóolicas.

Em um eventual acordo, os vinhos europeus viriam com tendência contrária: as tarifas devem ser zeradas ao longo do tempo caso o acordo Mercosul-UE seja implementado. Um cenário de maior oferta e menor consumo das bebidas de uva na Europa também inquieta o segmento brasileiro:

— O Brasil é um mercado-alvo, os europeus estão olhando para o Brasil com toda força. No momento em que o acordo for firmado, vamos ter uma enxurrada de vinhos europeus do Brasil. É uma situação muito delicada paras as 20 mil famílias produtoras de uva, que é a base da nossa cadeia, mas também para toda indústria vitivinícola, que emprega quase 100 mil pessoas — afirma Panizzi.

O acordo Mercosul-UE

Os primeiros contatos para a realização do acordo entre os blocos tiveram início em 1999. Houve anúncio com assinatura de termo em 2019, sem efeito prático. Em dezembro do ano passado, Mercosul e UE voltaram a apresentar novo desfecho positivo nas negociações, também sem qualquer consequência.

Leia Mais Agricultores protestam contra acordo entre UE e Mercosul; Macron resiste a assinatura

A expectativa era assinar o pacto no último dia 20, mas, por pressão dos produtores europeus, os planos foram novamente adiados. Agora, a perspectiva é de que tratado avance em janeiro de 2026.

Os dois blocos reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$ 22 trilhões. A proposta prevê, entre outras medidas, a redução e eliminação de tarifas para exportações e importações, com propósito de aumentar as trocas comerciais entre países.

*Sob supervisão da colunista Marta Sfredo

Leia mais na coluna de Marta Sfredo