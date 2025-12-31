Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Batalha das borbulhas
Vinhos que celebram Ano-Novo são opostos na disputa sobre acordo UE-Mercosul

Na contramão da maior parte dos segmentos agropecuários, nesse caso europeus torcem a favor, enquanto brasileiros, concentrados no RS, temem concorrência e desvantagens tributárias

João Pedro Cecchini*

