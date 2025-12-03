Salgado Filho começa reta final de 2025 com recordes de movimentação no ano

Terminal estima volume alto de passageiros e voos em dezembro Jeff Botega / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Com o aumento sazonal de viagens na reta final do ano, o aeroporto Salgado Filho registrou, neste último trimestre, recordes de circulação de passageiros no terminal dentro de 2025. Na semana de 3 a 9 de novembro, o terminal anotou a maior movimentação de passageiros domésticos em 2025, com 178.365 pessoas circulando, entre chegadas e partidas.

O levantamento da Fraport também aponta que a segunda semana mais movimentada do ano foi a imediatamente anterior, de 27 de outubro a 2 de novembro, na qual 171.254 passageiros frequentaram o Salgado Filho. Já o terceiro maior volume foi constatado entre 20 e 26 de outubro (166.347 pessoas). Vale lembrar que, nesse mesmo período do ano passado, o aeroporto estava reabrindo após cinco meses de paralisação em razão da enchente.

A união entre a Fraport Brasil, companhias aéreas e o governo do Estado para atrair viajantes, com o oferecimento de boas rotas, estímulo ao turismo e conectividade no país, incluindo Porto Alegre, é o ponto central que ajuda a explicar esse salto no movimento na reta final do ano, segundo a concessionária.

Hoje, Latam, Azul e Gol operam voos domésticos na Capital. A Fraport lembra que, no caso da Latam, teve a ampliação no número de voos em outubro, principalmente para Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Florianópolis.

Para dezembro, mês com as mais tradicionais festas de final de ano, a Fraport projeta 679 mil passageiros e 5.034 voos, entre chegadas e partidas de destinos nacionais e internacionais, no Salgado Filho.

Reportagem recente de GZH mostrou que o Salgado Filho estava recuperando aos poucos níveis de movimentação pré-enchente.

*Colaborou João Pedro Cecchini