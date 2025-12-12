Recuperada da enchente, fábrica de alfajores de Porto Alegre lança gelato em collab

Conhecida pelos tradicionais alfajores, a Odara entra em um ramo que tem tudo a ver com o verão. Com operação na zona norte de Porto Alegre e recuperada dos estragos causados pela inundação de 2024, a empresa aceitou convite da Mamma&Alchimista, também da Capital, para lançar o Gelato de Alfajor Odara + Mamma&Alchimista.

O resultado da parceria é um sorvete produzido a partir de técnicas tradicionais italianas, combinando doce de leite e pedaços do alfajor tradicional da Odara.

O gelato se diferencia pelo uso de ingredientes selecionados, creme de leite fresco, oferecendo mais cremosidade se comparado aos sorvetes tradicionais. A collab entre as duas marcas, reconhecidas por processos artesanais na produção, chegou ao mercado neste mês.

O produto é oferecido em embalagens de 240ml e 500ml, que destacam logo, as cores e os elementos da identidade visual da Odara. A Mamma&Alchimista mantém a política de produção livre de corantes e aditivos artificiais. Já a Odara reforça o foco artesanal, já conhecido dos clientes.

O lançamento ocorre na esteira da expansão da Odara. Em 2025, a empresa já firmou collab com a Nestlé, lançando alfajores com recheios de marcas como Prestígio e Galak com Negresco. Além disso, ampliou seu portfólio com o pote Doce de Leite Odara.

O Gelato de Alfajor pode ser encontrado em mais de 50 pontos de venda da Mamma&Alchimista, espalhados pelo Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, Santa Maria, Novo Hamburgo, Agudo, Gramado, Caxias do Sul e Pelotas.