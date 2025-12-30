Quatro meses depois do tarifaço, RS perde mais 2,9 mil empregos na indústria

Em novembro, segmento de couro e calçados puxou queda. Lauro Alves / Agencia RBS

Apesar de o desemprego nacional estar na mínima da série histórica, a indústria do RS teve desempenho negativo na criação de vagas de trabalho em novembro, segundo dados do Novo Caged apresentados nesta terça-feira (30). Foram 22 mil contratações contra 24,9 mil demissões no penúltimo mês do ano, resultando em perda de 2,9 mil empregos no setor industrial gaúcho.

O tarifaço de Donald Trump e a desaceleração da economia por força do juro nas alturas influenciaram no resultado. No acumulado dos quatro meses de sobretaxa nos EUA, a indústria do RS fechou 14,7 mil postos de trabalho.

Somando dados de todos os setores da economia gaúcha, foram abertas 4,6 mil vagas no Estado em novembro, com maior geração de postos de trabalho no comércio.

Na indústria do RS, couro e calçados e veículos, reboques e carrocerias são os segmentos que puxaram a queda (veja detalhes abaixo).

O Brasil teve seu pior novembro em saldo de empregos desde 2020, início da série histórica do Novo Caged, com abertura de 85,9 mil postos.

Setores mais afetados no RS

Couro e calçados: –1.748

Veículos, reboques e carrocerias: –550

Máquinas e equipamentos: –544

Produtos de metal: –487

Borracha e plástico: –458

*Sob supervisão da jornalista Marta Sfredo

