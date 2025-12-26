Qual o perfil de executivos de finanças em empresas gaúchas

Estudo CFO Trends 2026 tem 242 executivos participantes no país. wutzkoh / stock.adobe.com

O estudo CFO Trends 2026, conduzido pelo Evermonte Institute, mostra que os líderes da área de finanças, chamados no jargão empresarial de CFOs, têm experiência e relação mais próxima com a indústria, no Rio Grande do Sul.

O recorte regional do levantamento também indica que 81,1% dos diretores financeiros em atividade no Estado são homens, com idade entre 41 e 55 anos. A participação feminina, embora ainda minoritária, representa 18,9%, acima da média nacional, de 12,8%.

Pouco mais de um quarto dos CFOs trabalham nos setores químico/petroquímico e metalurgia/siderurgia, com 13,5% cada. Em termos de estrutura organizacional, 70,3% comandam equipes com mais de 20 funcionários.

— O perfil do CFO no Rio Grande do Sul é o de um executivo altamente experiente, com forte vínculo com a indústria e foco em gestão estruturada. A maturidade é uma vantagem competitiva, mas também impõe o desafio da renovação, especialmente no que diz respeito à diversidade e à incorporação de novas competências digitais e analíticas — diz Artur de Castro, sócio da Evermonte.

Quanto às expectativas para 2026, 45,9% dos CFOs preveem manter o quadro atual, enquanto 27% projetam aumento e 21,6% esperam realizar substituições. Apenas 5,4% mencionam possibilidade de redução.

Competências valorizadas

Direcionamento estratégico e alocação de capital | 77,7%

Business partnering (parceria de negócios) e influência | 59,9%

Uso de inteligência artificial e automação nas finanças | 55%

Planejamento financeiro e performance | 52,5%

Gestão de pessoas | 50,8%

Governança de riscos | 42,6%

Análise de dados | 25,6%

Relações com investidores | 19%

Onde faltam talentos

Inteligência artificial (IA) e machine learning (ensinar computadores) aplicados às finanças | 52,1%

Analytics (análise de dados) | 47,1%

Modelagem de cenários | 44,2%

*Colaborou João Pedro Cecchini