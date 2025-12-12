Quais segmentos puxaram alta de 7,4% no setor de franquias no RS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Food service teve destaque no ramo de alimentação no Estado Porthus Junior / Agencia RBS

Baseado em um modelo voltado para quem quer empreender adquirindo o direito de usar a marca, os produtos e os padrões de operação de um negócio já existente, o setor de franquias movimentou cerca de R$ 4,2 bilhões no terceiro trimestre de 2025 no Rio Grande do Sul. Esse montante representa alta de 7,4% ante o mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF), entidade que representa oficialmente o sistema de franquias no país.

Dentro da ampliação de presença no Estado, o ramo de franquias também apresentou avanço em número de operações, com expansão de 1,8%, chegando a 11.092 unidades em funcionamento entre julho e setembro.

O crescimento do setor no Estado foi puxado por três segmentos que tiveram desempenho acima da média nacional: limpeza e conservação, na esteira da maior demanda por serviços de manutenção predial e terceirização especializada; entretenimento e lazer, grupo beneficiado da retomada do consumo de experiências; e alimentação, segmento que mantém força histórica no Estado.

Inclusive, o ramo de alimentação registrou aumento do tíquete médio e expansão de redes de food service com formatos mais enxutos e com operação rápida.

— O desempenho do Rio Grande do Sul no trimestre mostra que o Estado segue entre os polos mais relevantes do franchising brasileiro. Crescemos com consistência, ampliamos operações e fortalecemos segmentos que representam diretamente o comportamento do consumidor. Esses números refletem um ambiente empreendedor sólido, preparado para inovar e contribuir cada vez mais para a economia regional e nacional — afirma André Belz, diretor regional da ABF no Sul

Brasil

No Brasil, setor de franquias movimentou R$ 76,6 bilhões no terceiro trimestre, registrando avanço de 9,1% em relação ao mesmo período de 2024. No acumulado de 12 meses, o faturamento ultrapassou R$ 293 bilhões, anotando alta de 10,8%.