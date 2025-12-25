Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Prédio de R$ 200 milhões prevê ser "resort vertical" em Capão da Canoa

Edifício é o 30º projeto de empresa que atua há quatro décadas no Litoral Norte

Anderson Aires

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS