Prédio de R$ 200 milhões prevê ser "resort vertical" em Capão da Canoa

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Com quatro décadas de atuação no litoral norte do Rio Grande do Sul, o Grupo Pugen vai construir seu 30º projeto em Capão da Canoa. Com valor geral de vendas (VGV) de R$ 200 milhões, o Altavista Ubirajara será erguido na esquina das avenidas Ubirajara e Paraguassu e terá 15 andares.

O empreendimento pretende adotar o conceito de resort vertical, edifício que tem opções de lazer em diferentes pavimentos.

No Altavista, por exemplo, as quadras poliesportivas e a academia vão ficar no quarto andar. Três piscinas serão instaladas no terraço, com vista panorâmica. O mais tradicional é a área de lazer ser estruturada de forma horizontal, como nos condomínios de Capão da Canoa e Xangri-Lá.

O prédio tem 130 unidades, entre as quais 65 contarão com sacada. A área de cada apartamento varia entre 65 e 271 metros quadrados. O preço dos imóveis parte de R$ 635 mil, mas pode chegar a até R$ 3,47 milhões. Também haverá oito lojas voltadas para a rua.

As obras devem iniciar em março de 2026, depois da alta temporada de verão. A entrega está prevista para cinco anos depois, em março 2031.

*Colaborou João Pedro Cecchini