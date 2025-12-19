Porto Alegre tem aumento de vendas de imóveis em 2025; saiba quais bairros lideram a alta

Programas governamentais tiveram influência no mercado imobiliário. Camila Hermes / Agencia RBS

Juro alto e incertezas na economia não impediram que o mercado imobiliário de Porto Alegre encerrasse 2025 com alta de 11,2% nas vendas de imóveis residenciais em comparação com o ano passado. O preço médio teve queda de 1,8%, chegando a R$ 529,2 mil.

Os dados são da Loft, com base nas transações registradas na prefeitura de Porto Alegre e projeções para novembro e dezembro. O levantamento aponta que a capital gaúcha deve fechar o ano com 20.454 imóveis vendidos, maior nível desde 2022, quando começa a série histórica.

— A taxa de juro alta traz dificuldade para o financiamento, mas o mercado tem conseguido mitigar o problema. Para os imóveis de tíquete menor, programas governamentais como o Minha Casa, Minha Vida vêm garantindo importante volume de vendas. Os tíquetes mais altos atendem parte da população que depende menos do financiamento — diz o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

Dados preliminares também mostram que quanto maior o imóvel, maior a procura. As vendas de propriedades com mais de 125 metros quadrados cresceram 15%, conforme projeção da Loft.

Bairros com mais vendas

Cidade Baixa é o bairro de Porto Alegre que registra maior crescimento em vendas de imóveis entre as regiões com mais transações, com alta de 55,8% em relação a 2024 (veja lista abaixo).

— A Cidade Baixa reúne características que impulsionam a demanda. Neste ano, também teve mais lançamentos, sobretudo de unidades compactas com até 50 metros quadrados, ampliando oferta e impulsionando transações — afirma Takahashi.

Tanto áreas tradicionais quanto zonas em transformação urbana tiveram elevação nas vendas de imóveis. Em números absolutos, Petrópolis manteve a liderança, com 1.248 transações. O preço médio no bairro, no entanto, teve queda de 6% no ano.

Cidade Baixa é a região com maior valorização, com aumento de 7% no valor médio por imóvel, seguida por Centro Histórico e Partenon, ambos com elevação de 3%.

*Colaborou João Pedro Cecchini