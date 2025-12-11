Por que Federasul projeta PIB do RS crescendo quase o dobro do Brasil em 2026

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Presidente da Federasul (E) e coordenador do Núcleo de Economia da entidade durante o evento Sergio Gonzalez / Divulgação

A Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) estima um 2026 com a economia do Rio Grande do Sul crescendo quase o dobro do país e aumento do risco fiscal em ano de eleição.

Em coletiva de final de ano, realizada na tarde desta quinta-feira (11), a entidade estimou a atividade econômica do Estado avançando 3,02% no ano que vem, fortemente influenciada pela recuperação do agronegócio, enquanto a do país deverá chegar aos 1,61%.

— Eu diria até que, nesse ponto, a gente pode ter um risco para cima, do PIB do agro ser melhor do que o que a gente projetou. Além de considerar uma safra boa, a gente espera que tenha um bom ano de proteínas — destaca Fernando Marchet, vice-presidente e coordenador do Núcleo de Economia da Federasul.

Risco fiscal

Assim como outras instituições, a Federasul também alerta para a tendência de maior impulso fiscal no horizonte, com o acirramento da disputa eleitoral.

Marchet destacou que, como a eleição do ano que vem deverá ser apertada, o governo federal tende a aumentar o gasto público em busca de ativação da economia e aprovação maior da população. Com isso, o descontrole fiscal flerta com a aceleração, deixando a autoridade monetária ainda vigilante e dura do ponto de vista do juro básico:

— Na nossa projeção, 0,7 ponto percentual do crescimento estimado para o ano que advém somente do incremento de medidas fiscais já conhecidas. Portanto, a economia sem esses incentivos estaria crescendo 0,9%.

Com o risco fiscal cada vez mais no radar, a entidade trabalha com uma aposta de Selic em 13% ao final de 2026.

Nessa mesma linha, o presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa, destacou a importância do debate evoluir para melhoras em infraestrutura e produtividade:

— Com um endividamento público sem limites, vai chegar uma hora em que vamos ter de pagar essa conta. Cria uma sensação de bem-estar na população, porque tem um ano eleitoral, cria uma narrativa de que tá todo mundo bem, mas eu estou me endividando a juros de 10%, 15% ao mês. Eu estou endividando o país, aumentando a dívida pública a níveis estratosféricos. Fazendo isso sem investir na infraestrutura e na produtividade.