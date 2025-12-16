Por que ex-diretor do BC prevê corte de juro em janeiro, na contramão do consenso

Kanczuk identifica sinais de que BC prepara a tesoura. ASA / Divulgação

Ex-diretor de política monetária do Banco Central (BC), Fabio Kanczuk diverge das leituras majoritárias no mercado de que o Comitê de Política Monetária (Copom) não deu sinais de que pode cortar o juro já em janeiro de 2026. Na sua interpretação, o comunicado da semana passada foi confirmado pela ata apresentada nesta terça-feira (16) e mostra um BC "sem amarras" para começar o esperado ciclo de baixa da taxa Selic.

A coluna quis saber em que se baseava para fazer essa avaliação, uma vez que a manutenção da expressão "por período bastante prolongado" foi lida como sinal de dureza pela maioria dos economistas. O profissional, que atualmente é diretor de macroeconomia do ASA, disse que houve a adição de um termo que muda o sentido da citação tão visada:

— Em reunião pública, o presidente do BC disse que 'período bastante prolongado' não se refere ao futuro, mas ao tempo que o juro ficou alto. Como isso ficou um pouco confuso, nesse comunicado eles adicionaram o 'em curso'. O 'bastante prolongado" não é a partir de agora, mas do momento em que o juro começou a subir.

Outra amarra cortada pelo BC, segundo Kanczuk, foi a projeção da inflação para o "horizonte relevante" da meta, que atualmente é o segundo trimestre de 2027, reduzida de 3,3% para 3,2%.

— A meta é 3%, e o BC não pode cortar se a inflação não estiver perto desse patamar. Todo mundo sabe que 3,3% não é 3%. E que 3,1% é 3%. Mas ninguém sabe o que é 3,2%, então o BC tirou as amarras. Agora está livre para cortar, dependendo do momento, só segue dadodependente — interpreta o executivo.

Kanczuk projeta que pode haver corte de 0,25 ponto percentual em 28 de janeiro e de 0,5 p.p. em 18 de março, para chegar ao final de 2026 com a Selic em 11,5%. Mas avisa que é uma previsão "sem muita convicção" e, principalmente, não é o que ele faria se estivesse no BC.