Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

"Sem amarras"
Notícia

Por que ex-diretor do BC prevê corte de juro em janeiro, na contramão do consenso

Fabio Kanczuk avalia que o Banco Central flexibilizou sua comunicação e pode iniciar cortes na Selic já em 2026.

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS