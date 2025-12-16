Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Situação peculiar
Notícia

Por que, desta vez, o acordo para venda da Braskem é visto como definitivo

IG4 Capital deve assumir o controle de 50,1% das ações ordinárias da Braskem até março de 2025.

