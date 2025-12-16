Por que, desta vez, o acordo para venda da Braskem é visto como definitivo

Gigante petroquímica tem complexo industrial no Estado. Mathias Cramer / Divulgação

O anúncio de acordo entre a atual dona da Braskem, Novonor (ex-Odebrecht), e a gestora IG4 Capital para venda do controle da gigante petroquímica, desta vez, é considerado definitivo. O mercado avalia que a operação está fechada e só depende da conclusão dos processos burocráticos para ser concluída.

Isso significa que a maior parte do polo de Triunfo, um dos maiores complexos industriais do Estado, terá novo proprietário até março. Mas por que, desta vez, existe esse entendimento que não se deu nas tentativas anteriores de venda da Braskem? A coluna vai apresentar os motivos em pontos.

1. O apetite da IG4

Nas tentativas anteriores, os candidatos a compradores eram mais reticentes. Embora tenham feito movimentações de bastidores, não demonstraram com tanta ênfase, por meio de interlocutores, o comprometimento da Novonor – por meio de seu veículo financeiro NSP – com o fechamento definitivo do negócio.

2. A falta de opções da Novonor

A dona da Braskem era a Odebrecht, que conseguiu consolidar várias operações petroquímica no país, inclusive no Rio Grande do Sul, com a compra de unidade de concorrentes na época. Com a Lava-Jato, a empreiteira da família entrou em recuperação judicial – depois da primeira tentativa fracassada de venda da Braskem – e deu aos bancos credores ações da petroquímica como garantia. A paciência de Itaú Unibanco, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e BNDES se esgotou depois do ensaio mais recente de venda, ao polêmico empresário Nelson Tanure.

3. A posição da Petrobras

Na segunda-feira (15) à noite, depois do fechamento do mercado, a estatal, que tem participação total de 36,1% na Braskem, publicou nota sobre o negócio. Fez o habitual discurso de que vai aguardar a evolução do acordo para decidir sobre seu direito prioritário de compra do controle, estabelecido em acordo de acionistas. No entanto, já antecipou que está "avaliando a celebração de um novo acordo de acionistas com as partes envolvidas, considerando as tratativas em curso entre Novonor e FIDC" (a compra pela IG4 se dá por meio de um fundo). A atual presidente da Petrobras, Magda Chambriard, já afirmou que deseja mais poder na Braskem, e a futura controladora usa o conceito de "cogestão" com a estatal.

4. A crise no segmento

A Braskem não enfrenta problemas só porque sua proprietária está em recuperação judicial. Em condições normais, teria condições de não depender de aportes do controlador. Mas a China ampliou muito sua capacidade de produção do mesmo tipo de resinas – base para fabricação de embalagens, peças para carros e até chiclete. No Brasil, há aumento da importação também dos EUA, que consegue produzir mais barato graças ao gás de xisto (shale gas). Isso tira mercado da gigante petroquímica e provoca níveis de ociosidade muito elevados, em máximas históricas. Quando isso ocorre, a companhia "queima caixa", ou seja, gasta mais do que ganha com a operação. É por isso que a IG4, a futura controladora, já avisou que a Braskem será alvo de um "profundo turnaround", ou seja, de uma forte reestruturação.

5. A especialidade da IG4

A IG4 Capital é uma gestora de investimentos criada em 2016. Apresenta-se como "é uma das maiores gestoras de ativos independentes focada em situações especiais em mercados emergentes". Uma de suas especialidades é chamada de "martek dislocations", ou seja, situações em que o preço do ativo está muito distante do considerado justo por condições anormais de mercado, como choques econômicos, pânico ou crises de liquidez. É exatamente a que cerca a Braskem. Um dos fundadores mais conhecidos é Paulo Mattos, que foi diretor geral da GP Investimentos e vice-presidente de estratégia de negócios da Oi. A IG4 encaminhou a compra por meio de um fundo de investimento em direitos creditórios de responsabilidade limitada, conhecidos como Fidc. Esse instrumento financeiro comprou as dívidas da Novonor com os cinco principais bancos credores da RJ da Novonor e receberá em troca as ações da Braskem.

O imbróglio da Braskem

A Braskem está à venda desde 2018. A companhia é controlada pela Novonor (ex-Odebrecht), que entrou em recuperação judicial (RJ) depois da operação Lava-Jato. A empresa privada tem 38,3% do capital total da Braskem e 50,1% das ações ordinárias, enquanto a Petrobras tem 36,1% do capital social e 47% das ordinárias. As ações da Braskem haviam sido dadas como garantia de pagamento da Novonor a seus bancos credores na RJ.

O anúncio da atual controladora

Prezados Senhores,

I. Vimos por meio desta para informá-los que a Novonor S.A. – Em Recuperação Judicial (“Novonor”) e a NSP Investimentos S.A. (“NSP Inv.”) celebraram, nesta data, um Acordo de Exclusividade com Shine I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada (“FIDC”), fundo de investimento em direitos creditórios gerido pela Vórtx Capital Gestora de Recursos Ltda. e assessorado pela IG4 Sol. Ltda., concedendo ao FIDC um prazo de 60 (sessenta) dias para concluir a negociação de uma potencial transação com a Novonor envolvendo (i) ações de emissão da Braskem S.A. (“Braskem”) detidas pela NSP Inv. e (ii) os créditos detidos por determinadas instituições financeiras em face do grupo Novonor, os quais são garantidos pelas referidas ações da Braskem (“Créditos” e “Credores”, respectivamente), em estrutura a ser negociada e definida de boa-fé entre as respectivas partes envolvidas (“Potencial Transação”).

II. Ao final da implementação da Potencial Transação:

(a) um fundo de investimento assessorado pela IG4 Sol. Ltda. ou afiliada deverá se tornar, direta ou indiretamente, titular de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Braskem representativas, respectivamente, de 50,111% do capital votante e 34,323% do capital total da companhia, por meio da utilização parcial dos Créditos – os quais, segundo fomos informados, foram objeto de acordo vinculante definitivo entre o FIDC e os Credores para sua aquisição pelo FIDC, sujeito a determinadas condições precedentes; e

(b) o grupo Novonor manterá ações preferenciais representativas de 4% (quatro por cento) do capital social da Braskem, sem direitos de governança além daqueles previstos nas normas aplicáveis.

III. Durante o período de exclusividade, as partes deverão se abster de praticar quaisquer atos contrários ou inconsistentes com a negociação e possível contratação da Potencial Transação e trabalharão visando, dentre outros temas, (i) definir a estrutura da Potencial Transação, (ii) negociar os documentos definitivos e acessórios da Potencial Transação e praticar todos os atos necessários à sua implementação; e (iii) preparar e protocolar o processo de submissão da Potencial Transação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

IV. Ressaltamos que comunicamos o FIDC sobre a necessidade de observância, no contexto da Potencial Transação, dos termos e condições aplicáveis do acordo de acionistas da Braskem.

V. Colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer dos pontos acima.

(B) Shine I Fundo De Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada:

“Ref.: Acordo definitivo com os Bancos Credores da NSP Investimentos S.A. e de outras entidades do grupo Novonor S.A. – Em Recuperação Judicial e Acordo de Exclusividade com a Novonor S.A. – Em Recuperação Judicial

Prezados Senhores,

SHINE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, fundo de investimento em direitos creditórios inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 63.516.458/0001-18, gerido pela Vórtx Capital Gestora de Recursos Ltda. e assessorado pela IG4 Sol. Ltda., vem, pela presente, informar o que se segue a fim de que V.Sas. possam adotar as medidas cabíveis em atendimento às regras expedidas pela CVM.

No dia de ontem, o FIDC celebrou acordo definitivo vinculante com os bancos credores da NSP Investimentos S.A. (“NSP”) e de outras sociedades do grupo Novonor S.A. – Em Recuperação Judicial (“Novonor” e, em conjunto com a NSP e as demais entidades do grupo Novonor aplicáveis, as “Devedoras”) para, sujeito a certas condições precedentes, adquirir a integralidade dos créditos detidos pelos referidos bancos contra as Devedoras garantidos por, dentre outros, alienações fiduciárias constituídas sobre as ações de emissão da Braskem S.A. de titularidade da NSP (“Créditos Garantidos”, “Ações” e “Braskem”, respectivamente).

O FIDC informa, ainda, que, em vista da aquisição dos Créditos Garantidos, também celebrou no dia de hoje com a Novonor acordo de exclusividade, com prazo inicial de vigência de 60 (sessenta) dias, para a negociação de potencial transação envolvendo as Ações e os Créditos Garantidos, em estrutura a ser negociada e definida de boa-fé entre as respectivas partes envolvidas (“Potencial Transação”). Ao final da implementação da Potencial Transação:

(a) Um fundo de investimento assessorado pela IG4 Sol. Ltda. ou afiliada deverá se tornar, direta ou indiretamente, titular de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Braskem representativas, respectivamente, de 50,111% do capital votante e 34,323% do capital total da companhia, por meio da utilização parcial dos Créditos Garantidos; e

(b) O grupo Novonor manterá, direta ou indiretamente, ações preferenciais representativas de 4% (quatro por cento) do capital social da Braskem, livres e desoneradas, sem direitos de governança além daqueles previstos nas normas aplicáveis Sendo o que entendíamos cabível no momento, permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.”