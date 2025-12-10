Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Peso no bolso
Notícia

Por que a inflação ficou abaixo do teto da meta pela primeira vez no ano

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses desacelerou para 4,46%

Anderson Aires

