Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Por que a bolsa subiu se a atividade encolheu

Retração de 0,2% no IBC-Br em outubro reforçou expectativa de corte de juro, apesar de Copom não ter dado indicativo

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS