Por pouco, dólar renova máxima desde agosto

De olho no cenário eleitoral para 2026, o dólar se manteve, nesta quinta-feira (18), no maior nível desde 1º de agosto, atingido na véspera. A cotação teve quase invisível oscilação para cima de 0,01%, para R$ 5,523.
O fim do chamado "trade Tarcísio", desidratado nos últimos dias com a perda de força da candidatura do governador de São Paulo, continua influenciando nas negociações.
Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou que "não é um projeto enterrado", mas não convenceu o mercado financeiro.
Perto do fechamento, o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, sobe 0,4%, de volta ao nível de 158 mil pontos.
