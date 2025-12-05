Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Economia gaúcha
Notícia

PIB do RS deve crescer 1,6% no terceiro trimestre, acima do país e da Região Sul, diz FGV Ibre

Avanços no agro após resultado ruim no segundo trimestre e destaque da construção civil ajudam a explicar esse resultado, segundo responsáveis pelo estudo

Anderson Aires

