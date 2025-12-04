Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Perda de ritmo
PIB andando de lado reforça cenário para corte do juro no início de 2026

Atividade menor responde à demanda menor, que indica freio no consumo e preços caminhando para altas menores, estabilidade ou recuo

Anderson Aires

