PIB andando de lado reforça cenário para corte do juro no início de 2026

Setor de serviços, que tem o maior peso na economia do país, apresentou estabilidade no período Camila Hermes / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Se de um lado o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil do terceiro trimestre reforça tendência de desaceleração da economia, de outro, mostra que o arrocho promovido pela autoridade monetária provoca o efeito desejado. Um pouco abaixo do esperado pelo mercado, o PIB do terceiro trimestre praticamente não saiu do lugar, oscilando na margem, com avanço de 0,1% no terceiro trimestre.

A desaceleração da economia no início da segunda metade do ano é mais um ingrediente que pode deixar o Banco Central (BC) mais confortável na busca pela meta de inflação. Como a coluna já destacou, atividade menor responde à demanda menor, que indica freio no consumo e preços caminhando para altas menores, estabilidade ou recuo. Isso abre espaço para inflação mais controlada, deixando as portas mais abertas para a autoridade começar a cortar o juro básico no início de 2026.

— A autoridade monetária fica mais confortável, não só pelo resultado do PIB, mas também pelo comportamento das expectativas de inflação, que são divulgadas semanalmente. A gente vê que o IPCA, a expectativa para o ano, está ali abaixo dos 4,5%, mostrando que estamos dentro do intervalo de tolerância da meta. Isso mostra que esse juro elevado está conseguindo controlar os preços — destaca Juliana Trece, coordenadora do Núcleo de Contas Nacionais do FGV Ibre.

A economista afirma que o fato de a desaceleração não estar se revertendo em retração é um bom sinal, porque não mostra economia em deterioração, mas sim de crescimento moderado e com perda de ritmo.

Projeções mais otimistas caminham para o início de ciclo de redução da Selic já na reunião de janeiro do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC.

Pablo Spyer, conselheiro da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Valores (Ancord), também avalia que o resultado do terceiro trimestre passa um recado positivo para o BC. Segundo Spyer, a combinação de um "Pibinho, perda de fôlego dos serviços, desaceleração do consumo e moderação no agro" mostra uma economia caminhando para um ritmo mais compatível com o controle da inflação. No entanto, destaca que a autoridade monetária seguirá vigilante:

— Para o BC, esse esfriamento da atividade funciona como um recado claro: as pressões de demanda estão menores, e o risco de superaquecimento diminuiu. Isso não garante uma decisão imediata, porque a autoridade monetária seguirá olhando para as expectativas, fiscal e dinâmica dos preços. Mas o diagnóstico atual deixa o Copom mais confortável, na margem, para discutir o início dos cortes no início de 2026, desde que o restante do quadro macro siga alinhado.

O crescimento tímido do PIB ocorre diante de leve avanço na agropecuária (0,4%) e indústria (0,8%) e estabilidade no setor de serviços (0,1%), que apresenta o maior peso na economia do país.

