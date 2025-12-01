Petrobras assina três contratos de concessão no RS e abre caminho para aporte de R$ 85 milhões

Petrobras assinou na última segunda-feira (24) os contratos. Divulgação / Petrobras

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

A Petrobras assinou três contratos de concessão para explorar petróleo na Bacia de Pelotas. Os blocos foram adquiridos em consórcio com a Petrogal Brasil. O prazo para assinatura terminou na última sexta-feira (28).

Ao validar contratos de concessão, a empresa é obrigada a se comprometer com investimento no chamado "programa exploratório mínimo". O previsto para os três blocos arrematados é de R$ 84,96 milhões.

Esse é um resultado do leilão feito em junho, quando só três dos 34 blocos disponíveis foram arrematados, todos no litoral gaúcho. Em dezembro de 2023, a Petrobras havia adquirido outros 29 blocos.

Busca por petróleo já começou

A Shearwater, empresa com sede na Noruega especializada em mapear o subsolo marítimo para tentar encontrar acumulações de petróleo e gás, já busca petróleo no litoral gaúcho.

A TGS também tem pesquisa na Bacia de Pelotas, mas em sua fatia catarinense. Desde o último sábado (29), a empresa opera em área de 14,8 mil quilômetros quadrados. A companhia tem licença para iniciar trabalhos no litoral do Rio Grande do Sul, assim como Viridien e SLB WesternGeco.

*Colaborou João Pedro Cecchini