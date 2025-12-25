Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Varejo
Notícia

Pesquisa aponta queda na intenção de consumo no RS

Levantamento da Fecomércio-RS indica que as famílias seguem com cautela diante de problemas relacionados ao poder de compra

Anderson Aires

