Pesquisa aponta queda na intenção de consumo no RS

Famílias estão pensando mais antes de comprar. Duda Fortes / Agencia RBS

A pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias Gaúchas (ICF-RS), da Fecomércio-RS, apontou queda em novembro. O indicador registrou 47,9 pontos, com recuo de 1% ante outubro e retração de 22,1% frente ao mesmo mês de 2024.

Na avaliação do presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, os recuos ante o mês anterior e em relação ao ano passado indicam uma "continuidade da deterioração da confiança das famílias para consumir" diante da perda do poder de compra.

— Diante de uma conjuntura que não aponta para uma mudança de ares no curto prazo, por mais que haja consumo, a cautela deve seguir pautando as decisões de compra dos indivíduos.

O levantamento, realizado na Capital, é composto por sete indicadores: dois relacionados ao mercado de trabalho, três ao consumo e dois às perspectivas.

Os resultados variam de 0 a 200 pontos. Abaixo de 100, indica percepção pessimista, que aumenta quando o indicador está mais próximo de zero.