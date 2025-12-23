Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Tarefa a menos
Parecia impossível, mas inflação fecha abaixo do teto da meta e livra BC de "cartinha"

Com IPCA-15 acumulando 4,41% em 2025, índice cheio deve encerrar o ano abaixo do limite máximo, mas desafio de alcançar a meta de 3% permanece

