Parecia impossível, mas inflação fecha abaixo do teto da meta e livra BC de "cartinha"

Foi só em novembro que a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), entrou para baixo do teto da meta, de 4,5%. E conforme o indicador antecedente – IPCA-15 de 4,41% acumulado no ano –, deve fechar 2025 da mesma forma. O índice apresentado nesta terça-feira (23) pelo IBGE tem composição idêntica ao IPCA "cheio", só com diferença na data da pesquisa de preços. O que apura a alta de preços até o último dia do ano só será anunciado em janeiro.

A menos que a recente elevação do dólar se acentue dramaticamente nos escassos dias que faltam para o fim de 2025, o que parecia impossível aconteceu: a inflação fecha o ano abaixo do teto da meta e dispensa o Banco Central (BC) de mais uma constrangedora "cartinha". Quando o IPCA fica acima do limite máximo, o presidente do BC é obrigado a escrever um carta dirigida ao ministro da Fazenda mas aberta a todos os cidadãos.

Em menos de um ano no cargo, Gabriel Galípolo já passou por essa experiência duas vezes. Coube a ele explicar o estouro de 2024, em janeiro deste ano, e teve de repetir a dose em julho, porque neste ano entrou em vigor o sistema de "meta contínua". Isso significa que uma dose de explicação é necessária a cada seis meses com meta acima do teto.

Então, com inflação dentro do teto, agora o juro cai? Ainda não. Em novembro, Galípolo já recitou o manual de presidente do BC: a instituição não pode perseguir a banda superior, de 4,5%, mas sim a meta de 3%. É um tratamento diferente do que a atual equipe econômica dá à meta de resultado fiscal, que sempre mira a parte mais alcancável, nesse caso o piso.