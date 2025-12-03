Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado de trabalho
Notícia

Ocupação bate recorde, mas distância entre empregados com e sem vínculo segue estreita no Brasil

Cenário pode trazer desafios para a economia e Previdência do país, segundo especialista

Anderson Aires

