Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Corte de custo tributário
O que significa a aprovação de corte de 10% em benefícios fiscais

Mesmo com novas exceções além da previstas, como Zona Franca de Manaus e Simples, medida ajuda a tapar rombo do orçamento de 2026

