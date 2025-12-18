Novo condomínio à beira da Lagoa dos Quadros prevê praia artificial e garagem náutica

Responsável pela concepção de condomínios famosos no Litoral Norte, como Bosques de Atlântida e Enseada Lagos de Xangri-Lá, a Wagnerpar Urbanismo vai dar novo passo no mercado imobiliário de alto padrão da região. Terá empreendimento à beira da Lagoa dos Quadros, em Capão da Canoa, com valor geral de vendas (VGV) de R$ 255 milhões.

Lançado na noite de quarta-feira (17), o Enseada Lagoa dos Quadros prevê praia artificial, além de garagem náutica e trapiche para integrar o condomínio à lagoa. Ao todo, são 211 lotes, que variam de 450 a 1,2 mil metros quadrados.

O projeto também inclui spa, piscina térmica, saunas e academia, que se unem à paisagem por paredes de vidro. Haverá quadras a céu aberto e outras opções cobertas para prática de esportes.

A iniciativa é resultado de parceria com a MAB, de Marco Bortolluzzi, incorporadora proprietária da área, e ECL Urbanismo, de Eduardo Cruz, que buscaram a Wagnerpar para concepção, curadoria e desenvolvimento do empreendimento. O projeto também tem participação de Ideia1, Peatonal, Bruta Arquitetura e Krebs Paisagismo.

Às margens da Estrada do Mar, no trevo de acesso à Avenida Central de Capão da Canoa, o local onde o condomínio será construído tem área comercial instalada, com lojas como Havan e Stok Center em funcionamento.

A previsão de entrega do Enseada Lagoa dos Quadros é dezembro de 2028, com geração de 180 empregos durante as obras. O projeto marca a expansão da série Enseada, iniciada em 2008.

*Colaborou João Pedro Cecchini