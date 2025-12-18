Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Novo condomínio à beira da Lagoa dos Quadros prevê praia artificial e garagem náutica

Projeto tem valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 255 milhões e pretende reinventar alto padrão no Litoral 

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS