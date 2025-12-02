Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Tratativas entre Brasil e EUA
Análise

Nova conversa entre Lula e Trump reforça diplomacia, mas não garante solução rápida para setores ainda tarifados

Ainda fora da flexibilização, ramos ligados a itens manufaturados, como máquinas e equipamentos, madeira e móveis, ainda vivem um impasse sem alívio na sobretaxa

Anderson Aires

