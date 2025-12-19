Não é só por emendas: sequestro do orçamento também se dá por fraude em cotas parlamentares

Pacote com dinheiro vivo foi apreendido pela PF. Polícia Federal / Divulgação

A operação da Polícia Federal (PF) que envolve busca e apreensão em dois gabinetes estrelados da Câmara dos Deputados investiga desvio de verba de cotas parlamentares. São pagamentos, que vão além dos salários, em tese para compensar despesas necessárias para o exercício do mandato, como passagens aéreas, hospedagens, alimentação e aluguel de carros – foco da investigação atual. Saem, como toda verba pública, do bolso dos pagadores de impostos – quase todos os brasileiros.

Desvio de cotas parlamentares é uma manobra antiga, mas parece ter sido aperfeiçoada, já que em um endereço ligado a Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ), foram encontrados R$ 430 mil em dinheiro vivo. Quando quantias como essa são mantidas fora do sistema financeiro, indicam intenção de escondê-la do controle, portanto reforçam suspeita de origem ilícita.

O que a PF apura é a hipótese de que aluguéis de carros que foram cobrados nunca ocorreram na prática: seriam forjados para que os titulares do mandato ficassem com essa parte da cota. É mais uma forma de sequestro do orçamento público, além das emendas parlamentares, que já tiveram previsão de R$ 81,4 bilhões neste ano — valor com escala semelhante à da defesa (R$ 96,1 bilhões).

Depois de tentativas de conter esse valor, o governo Lula ainda concedeu um presente de Natal em retribuição à aprovação de regras que ajudam a fechar o rombo no orçamento de 2026: ressuscitar repasses de 2023 que estavam cancelados e liberou valor estimado em R$ 3 bilhões.

Nesse jogo, o Congresso sequestra o orçamento e o Executivo paga, com os recursos que deveriam ser usados para melhorar os serviços públicos aos cidadãos. Não deve haver melhor negócio.

Mas se as emendas ainda embutem ao menos a chance de algum benefício público – mesmo que seja muitas vezes ineficiente e pouco transparente. A apropriação de cotas, caso seja comprovada, vai direto para o bolso de quem comete essa ilegalidade.