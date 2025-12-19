Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Dinheiro do pagador de impostos
Análise

Não é só por emendas: sequestro do orçamento também se dá por fraude em cotas parlamentares

PF investiga suspeitas de desvios por meio de aluguéis de carros forjados e apreende de R$ 430 mil em dinheiro vivo

