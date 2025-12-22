Ministro do TCU questiona liquidação do Master, constrange BC e inquieta setor financeiro

Liquidação do Master enfrenta resistências inesperadas. WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

Quando o Banco Central (BC) enfim anunciou a liquidação extrajudicial do banco Master, economistas e mercado financeiro já estavam cansados de esperar. No entanto, um ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jonathan de Jesus, ameaçou suspender a liquidação por medida cautelar, o que beneficiaria os controladores do banco. Mencionou a hipótese de "precipitação" e deu, na sexta-feira (19), 72 horas para que a instituição explique os motivos da medida.

A súbita intervenção de um órgão sem relação direta com o caso constrange o BC e inquieta o mercado financeiro. As entidades que representam o setor financeiro apressaram-se a dar apoio ao BC. A Febraban, dos "bancões", afirmou que "a força do setor bancário se alicerça na força do regulador, que somente se sustenta com respeito, credibilidade e dignidade institucional". A Associação Brasileira de Bancos (ABBC), dos bancos médios, reforçou que o BC conta com a confiança da entidade "em todas as deliberações relacionadas a esse assunto".

Esse é um dos muitos casos que não se entendem sem um "quem é quem". Para começar, o papel do TCU é fiscalizar o uso do dinheiro público federal. O Tribunal de Contas interessado nesse caso não deveria ser o da União, mas o do Distrito Federal, já que a venda do Master ensaiada ao Banco de Brasília (BRB) embutia risco de pesado prejuízo para o DF. Não há recursos federais envolvidos na operação. Logo, nenhum motivo para atuação do TCU.

E quem é Jonathan de Jesus? Tomou posse no TCU em março de 2023, depois de quatro mandatos de deputado federal por Roraima. Na época, tinha 39 anos, e sua indicação partiu da liderança do Republicanos na Câmara, mais bênção do "padrinho" Arthur Lira (PP-AL). Teve apoio de sete partidos (MDB, PDT, Podemos, PP, PSB, PSD e União) e duas federações (PSDB-Cidadania e PT-PCdoB-PV). Ou seja, teve amplo arco de alianças.

Outro "quem" importante é o dono do Master, Daniel Vorcaro, um "outsider" no sistema financeiro com ligações com políticos e outras figuras públicas. Essa circunstância ajuda a entender outra decisão de outro ministro, nesse caso Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 13 de dezembro, Toffoli restringiu o acesso ao material sigiloso apreendido por investigadores no celular de Vorcaro ao presidente do Senado. Toffoli e Davi Alcolumbre são dois amigos do – por enquanto – ex-banqueiro.

Depois da decisão, tornou-se público que Toffoli havia ido para Lima (Peru), em 28 de novembro, para ver a final da Libertadores entre o Palmeiras (seu time) e o Flamengo. Viajou em um jatinho do empresário e ex-senador Luiz Osvaldo Pastore, acompanhado do advogado Augusto Arruda Botelho, que defende o do diretor de compliance do Master, Luiz Antonio Bull, também investigado pela PF (Polícia Federal).

Ainda é fato que o Master tinha um contrato de R$ 129 milhões com o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, mulher de outro ministro do Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes. Seriam R$ 3,6 milhões por mês durante três anos, mas o pagamento foi interrompido depois da liquidação do banco.