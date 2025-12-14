Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais
"Mineração em fundos marinhos não é faroeste", diz brasileira que chefia agência reguladora de nova corrida exploratória

Formada na Furg, em Rio Grande, oceanógrafa lidera discussões na ONU sobre profundezas do mar

Anderson Aires

