Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Saldo comercial
Notícia

Mesmo com recuo em tarifas, vendas do RS para os EUA caem 50,9% em novembro

No acumulado dos quatro meses de vigência do tarifaço, exportações gaúchas para o mercado americano registraram queda de 39%

Anderson Aires

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS