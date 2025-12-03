Livraria gaúcha investe R$ 3 milhões para instalar centro de distribuição em SP

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.
Sediada em Frederico Westphalen, município do noroeste gaúcho, a editora e distribuidora de livros Vitrola fez investimento de R$ 3 milhões para instalar um centro de distribuição em Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas, em São Paulo. É a primeira unidade da empresa fora do Rio Grande do Sul.
A estrutura tem área de 2,2 mil metros quadrados e fica no Parque Industrial Experts. Com a nova operação, a Vitrola projeta reduzir em até 50% o prazo médio de entrega e expandir sua cobertura para Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
Hoje, a Vitrola atua em cerca de 3,5 mil pontos de venda, distribuídos por 1 mil municípios em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, além de quatro livrarias em Frederico Westphalen, Lajeado, Santo Ângelo e Três Passos.
— A abertura do centro de distribuição de Nova Odessa é o movimento mais importante da Vitrola desde a sua fundação. Posiciona a empresa de forma definitiva no maior mercado consumidor do país e nos prepara para operar em escala nacional — diz o fundador da Vitrola, Ramir Severiano.
A unidade começa a operar em regime reduzido em janeiro. A partir de fevereiro, o local passa a funcionar de forma completa. Para o próximo ano, a Vitrola pretende alcançar R$ 70 milhões em vendas, resultado que representa avanço de aproximadamente 30% em relação a 2025.
*Colaborou João Pedro Cecchini