Livraria gaúcha investe R$ 3 milhões para instalar centro de distribuição em SP

Sediada em Frederico Westphalen, município do noroeste gaúcho, a editora e distribuidora de livros Vitrola fez investimento de R$ 3 milhões para instalar um centro de distribuição em Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas, em São Paulo. É a primeira unidade da empresa fora do Rio Grande do Sul.

A estrutura tem área de 2,2 mil metros quadrados e fica no Parque Industrial Experts. Com a nova operação, a Vitrola projeta reduzir em até 50% o prazo médio de entrega e expandir sua cobertura para Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Hoje, a Vitrola atua em cerca de 3,5 mil pontos de venda, distribuídos por 1 mil municípios em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, além de quatro livrarias em Frederico Westphalen, Lajeado, Santo Ângelo e Três Passos.

— A abertura do centro de distribuição de Nova Odessa é o movimento mais importante da Vitrola desde a sua fundação. Posiciona a empresa de forma definitiva no maior mercado consumidor do país e nos prepara para operar em escala nacional — diz o fundador da Vitrola, Ramir Severiano.

A unidade começa a operar em regime reduzido em janeiro. A partir de fevereiro, o local passa a funcionar de forma completa. Para o próximo ano, a Vitrola pretende alcançar R$ 70 milhões em vendas, resultado que representa avanço de aproximadamente 30% em relação a 2025.

