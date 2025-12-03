Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Livraria gaúcha investe R$ 3 milhões para instalar centro de distribuição em SP

Primeira unidade da empresa fora do RS vai abrir mercados nas regiões sudeste e centro-oeste do país

Anderson Aires

