Instituto ligado a gigante da construção reforma quatro escolas públicas em Porto Alegre

Responsável pela área social do Grupo Cyrela, o Instituto Cyrela fez a reforma de quatro espaços educativos em escolas públicas de Porto Alegre (veja quais abaixo).

As instituições receberam pátio, biblioteca, laboratório de robótica e sala equipada com computadores. Entre setembro e novembro, também foram entregues 23 novos ambientes em escolas em São Paulo e Rio de Janeiro.

Fundado em 2011, o Instituto Cyrela estima ter beneficiado 316 mil pessoas, com investimento de R$ 84 milhões.

Em Porto Alegre, o programa é desenvolvido em parceria com a secretaria de educação do município e com o Instituto da Criança. Além de revitalizar áreas escolares, promove formações com educadores para estimular o uso das novas estruturas.

Escolas beneficiadas

E.M.E.I. Osmar Freitas , com pátio de brincar

E.E. Sylvio Torres , com biblioteca

E.E. Apeles Porto Alegre , com laboratório de robótica

E.E. Jardim Vila Nova, com sala de computador

*Colaborou João Pedro Cecchini