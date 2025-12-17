Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Menos um articulador 
Análise

Haddad pediu para sair: e agora?

Haddad deve deixar o Ministério da Fazenda até abril; Dario Durigan é cotado como possível sucessor no cargo.

