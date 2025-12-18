Pedido de caducidade da concessionária de SP é alerta para a Equatorial

Paulistas e gaúchos esperam muito por normalização do abastecimento. YAMIL LAGE / AFP

O mega-apagão que deixou paulistanos sem luz por quase uma semana formou uma aliança improvável: o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), decidiram pedir quebra de contrato de distribuição de energia com a concessionária Enel. Acionaram a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que por sua vez aproveito o processo aberto no ano passado para acelerar a análise do caso.

O assunto circula há mais de um ano. Começou na Amazonas, distribuidora que depois foi vendida aos irmãos Batista, da J&F; passou pela Enel em outro episódio de vários dias sem abastecimento em São Paulo e também pelo Rio Grande do Sul, com situação igual na área de atuação da CEEE Equatorial. Hoje, a Amazonas é vista como potencial substituta da Enel caso o processo avance.

Embora o processo de perda da concessão – chamado de "caducidade" no setor elétrico – seja demorado, a movimentação tem um sentido pedagógico: demonstra que esse tipo de gestão de consequências pode ser raro – segue inédito no Brasil –, mas não é impossível, como sempre sustentou a coluna. É um alerta para a CEEE Equatorial, que outra vez deixou clientes sem luz por mais de 48 horas depois de uma tempestade severa, mas curta.

É bom lembrar que, ao assumir a concessão, todas as distribuidoras assumem compromissos com a melhora da qualidade do serviço. Se não atingirem as metas previstas dentro de um determinado prazo – em média, cinco anos –, podem perder a concessão. São companhias geridas por empresas privadas, mas prestam serviço público e essencial.

No mês passado, quatro anos e meio depois de ter assumido a área de distribuição da CEEE, a Equatorial comunicou ter enfim alcançado o limite máximo de horas sem luz previsto em seu contrato de concessão. A companhia que atende parte da Região Metropolitana, sul e litoral do Estado, foi privatizada em março de 2021.