Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Serviço público
Análise

Pedido de caducidade da concessionária de SP é alerta para a Equatorial

Mega-apagão une governo federal, Estado e prefeitura paulistana em pedido de rompimento do contrato de concessão com a Enel, que será acelerado pela Aneel

