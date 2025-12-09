Fiergs projeta RS crescendo mais do que o país e corte lento do juro em 2026

O economista-chefe da Fiergs, Giovani Baggio (D), observou que estímulos ao consumo devem contribuir para corte mais lento da Selic. Dudu Leal / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

No tradicional balanço de final de ano, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) mostrou projeção menos otimista para o juro básico do país no próximo ano. Em coletiva na manhã desta terça-feira (9), a diretoria e a equipe econômica da entidade destacaram que o Banco Central (BC) deverá seguir vigilante e com aperto monetário em boa parte do próximo ano, cortando a conta gotas o juro básico.

O economista-chefe da Fiergs, Giovani Baggio, salientou que a entidade trabalha com a estimativa de Selic em 13,25% ao fim de 2026. Ou seja, 1,75 ponto percentual abaixo do patamar registrado hoje. Essa aposta também está em patamar acima das estimativas de mercado, que giram em torno dos 12% atualmente.

Segundo Baggio, o corte será lento, uma vez que a autoridade monetária vai ter pouca liberdade para inversão de ciclo mais contundente.

O fato de o país seguir com estímulos ao consumo no próximo ano, que mantém a demanda aquecida, um dos combustíveis para inflação, banca essa estimativa menos otimista sobre o juro, segundo a federação.

— Tem um pacote, diversos programas que ou já estão entrando em vigor agora no final do ano ou que vão ter impacto no próximo ano, que vão ajudar a colocar recurso na mão das famílias, principalmente famílias de menor renda, que tem uma maior propensão a gastar em consumo e não tanto investimento. Entre os programas, temos a isenção do Imposto de Renda colocando cerca de R$ 35 bilhões na economia, Luz para Todos, Gás do Povo, ampliação do Minha Casa, Minha Vida, crédito para reformas, consignado privado.

Tarifaço

Sobre o tarifaço dos Estados Unidos seguir sobre alguns produtos industriais manufaturados, como madeira, calçados e móveis, Baggio afirma que esse é um problema deverá seguir no próximo ano. Ele lembra que as flexibilizações recentes, que pegaram alguns itens como café e carne, foram mais pela ótica americana, pensando na inflação deles.

— Agora, a negociação com os produtos que a gente produz aqui é um terreno mais difícil e a gente precisa muito sim do governo federal atuando nas negociações. A gente está batendo nessa tecla, em articulação com a CNI (Confederação Nacional da Indústria), mostrando o quão difícil é para diversas empresas se esse cenário seguir — pontua.

RS deve crescer 2,9%

A Fiergs também projetou a economia do RS crescendo 2,9% e a do país avançando 1,9% em 2026. No Estado, como costuma ocorrer, o desempenho deve ser influenciado pelo agronegócio. A instituição estima crescimento na ordem de 17,6%. Na outra ponta, a indústria deve crescer 0,8%, e o setor de serviços 1,7% no Estado no ano que vem.

Durante o evento, o presidente da Fiergs, Claudio Bier, destacou os avanços do atual mandato, com aumento nas indústrias atendidas e crescimento das iniciativas no campo da educação.

— O atendimento direto às indústrias cresceu 30% em relação a 2024, com a gente alcançando quase 11 mil empresas. (...) Cobrimos 63% segmento industrial. Em educação, crescemos em 15% em relação ao ano anterior. E um grande orgulho é que tivemos evasão de zero nas escolas do Senai.