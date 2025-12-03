Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

A nossa parte
Notícia

Favela 3D em Eldorado do Sul entrega 12 casas novas para afetados por enchente

Projeto prevê construir mais outras 32 moradias, chegando ao total de 44 residências novas para famílias da Vila Costaneira

Anderson Aires

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS