Favela 3D em Eldorado do Sul entrega 12 casas novas para afetados por enchente

Elisa dos Santos Rodrigues recebe nova casa. Gabriel Xavier / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Além de recuperar 139 casas afetadas pela enchente, o projeto Favela 3D — de vida digna, digital e desenvolvida — em Eldorado do Sul constrói novas para quem teve a sua destruída pela água.

A iniciativa começou a entregar as primeiras 12 residências para famílias contempladas nesta quarta-feira (3). Ao todo, o projeto pretende erguer 44 moradias para pessoas atingidas pela enchente de maio de 2024.

Desenvolvido pelo Gerando Falcões, Ascendendo Mentes, Gerdau e Instituto Melnick, e apoiado por empresas parceiras, o Favela 3D também articula com o poder público a pavimentação de vias e a implantação de saneamento básico na Vila Costaneira, região escolhida para aplicação do plano.

O projeto busca promover desenvolvimento social, geração de renda e inclusão digital. Com o Pacto da Empregabilidade, conecta moradores da comunidade a novas oportunidades de trabalho e capacitação em empresas e instituições de ensino parceiras.

A segunda fase do Favela 3D está em andamento e prevê a construção de centro comunitário, em prédio de três pavimentos e salas para atividades, refeitório e duas quadras poliesportivas.

*Colaborou João Pedro Cecchini