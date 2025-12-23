Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Passado incerto
Análise

Fase de retrospectiva no Brasil virou série de "desacontecimentos"

Dezembro teve surto de tentativas de rever decisões e medidas de 2025 a 2019, de penas do 8 de Janeiro a extinção do orçamento secreto

