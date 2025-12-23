Fase de retrospectiva no Brasil virou série de "desacontecimentos"

Banco Master é alvo de tentativa de "desliquidação". WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

Em quase todo o mundo, os últimos dias de dezembro são de retrospectiva. É o espírito do "Então é Natal, e o que você fez?", momento de lembrar o que aconteceu ao longo do ano e pode ajudar a aprender para entrar no próximo mais preparado para eventuais surpresas. No Brasil, no entanto, dezembro trouxe, em vez da revisão do calendário, uma série de "desacontecimentos".

Como assim? Em poucos dias, houve uma chuva de tentativas de desfazer acontecimentos de 2025 e até de anos anteriores. Uma das primeiras foi a aprovação do PL da Dosimetria, que vai aliviar penas de condenados pelo 8 de Janeiro. Mesmo que pesquisa da Quaest tenha mostrado que 47% dos brasileiros desaprovavam o projeto, enquanto 24% eram favoráveis – 19% gostariam de penas ainda menores –, tudo indica que se tratou de um acordão à brasileira, com Supremo, com tudo.

Outro marco de 2025 foi a liquidação extrajudicial do banco Master, mas há um tentativa de "desliquidar" em curso, liderada pelo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jonathan de Jesus. Quase todo o sistema financeiro e a maior parte dos economistas viu demora cautelosa do Banco Central no processo, mas Jonathan apontou "precipitação". Deu prazo de 72 horas para que o BC se justificasse e ameaçou entrar com medida cautelar para rever a liquidação.

A série de desacontecimentos ainda teve jabuti plantado no orçamento. Para aprovar corte de 10% em benefícios fiscais que tapa com R$ 20 bilhões buracos no orçamento de 2026, o Congresso cobrou pedágio de 15% (R$ 3 bilhões) ao ressuscitar parte do "orçamento secreto", que se julgava morto e enterrado.

Um artigo que nada tinha a ver com o objetivo do projeto permitiu a quitação dos chamados "restos a pagar" — valores empenhados e não desembolsados – das chamadas emendas de relator (RP 9) entre 2019 e 2023, quando o coração do orçamento secreto foi supostamente cancelado. Mais um desacontecimento?

Católico, Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), lembrou que é Natal, não Páscoa (tempo de ressurreição), e suspendeu os efeitos da reanimação de emendas. Criou constrangimento. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), procurou Dino e disse para quem quis ouvir que o jabuti não subiu na árvore: foi colocado lá por acordo do Congresso com o governo Lula.

O ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, costumava dizer que, no Brasil, até o passado é incerto, por força das constantes revisões legislativas e legais. É um diagnóstico perfeito para esse período.