Famosa rede gaúcha de cafeterias estreia fora do RS com loja "dentro do mar"

Com 16 unidades próprias e duas franquias, o Grupo Press vai começar 2026 com o plano de chegar a 20 lojas logo no início do ano. Para janeiro, está marcada a estreia da empresa fora do Rio Grande do Sul, com ponto do Press Café no Píer Oporto, complexo gastronômico e turístico que fica dentro do mar (como um píer, mesmo), em Itapema, Santa Catarina.

O novo local no litoral catarinense será inaugurado nesta segunda-feira (22) e terá como uma das principais atrações o Hard Rock Cafe, famosa rede de culinária americana presente em cerca de 60 países.

Também no primeiro mês do ano, o grupo de origem gaúcha fundado em 2002 pretende inaugurar cafeteria na Rua da República, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.

Reconhecido como um dos maiores grupos gastronômicos do sul do Brasil, o Grupo Press administra marcas como Press do Cais, A Cantina do Press e Ô Xiss, além do Press Café. Deve terminar 2025 com faturamento de R$ 72 milhões. No próximo ano, a projeção é arrecadar R$ 85 milhões.

O plano de expansão por franquias do Grupo Press teve início em 2025, com unidades no Passo Fundo Shopping, a primeira da marca fora de Porto Alegre, e no Bourbon Carlos Gomes, na capital gaúcha

Segundo a empresa, já há negociações avançadas em Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro para avançar na estratégia de crescimento. O plano da companhia é alcançar 50 operações nos próximos anos.

*Colaborou João Pedro Cecchini