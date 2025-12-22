Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Famosa rede gaúcha de cafeterias estreia fora do RS com loja "dentro do mar"

Unidade ficará em complexo gastronômico e turístico que terá Hard Rock Cafe

