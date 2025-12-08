Fabricante de garrafas dos EUA instala unidade no RS para atender produtores de vinhos e sucos

O-I Glass tem 69 fábricas em 19 países. O-I Glass / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Começa a funcionar nesta segunda-feira (8), em Caxias do Sul, o centro de distribuição da O-I Glass, multinacional de embalagens de vidro com sede nos Estados Unidos. Localizada na RSC-453, também conhecida como Rota do Sol, a unidade prevê atender produtores de vinhos e sucos da serra gaúcha.

O armazém tem capacidade de vender cerca de 2 milhões de garrafas ao mês, com cerca de 30 opções diferentes. No local, a O-I Glass planeja chegar a aproximadamente 300 clientes, com foco em empresas de micro, pequeno e médio portes. Os pedidos podem partir de 1 mil embalagens, volume mínimo menor do que o geralmente oferecido no mercado, segundo a companhia.

— Estamos democratizando o acesso à embalagem de vidro, item fundamental para a qualidade e a apresentação de produtos como vinhos e sucos, removendo entraves logísticos ao permitir que produtores comprem o volume de que realmente precisam, com agilidade e praticidade — diz o gerente de desenvolvimento de negócios da O-I Glass, Daniel Amaral.

A O-I Glass tem presença no Brasil desde 1917, sendo responsável por trazer as primeiras máquinas automáticas de garrafas do país. Com cerca de 21 mil funcionários em 69 fábricas em 19 países, teve receita de US$ 6,5 bilhões em 2024. A empresa não revela o valor de investimento nem a quantidade de empregos gerados a partir da expansão para Caxias do Sul.

*Colaborou João Pedro Cecchini