"Fábrica de amigos" gaúcha lançará projeto com ônibus itinerante no Estado

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Empresa tem também um parque temático na Serra Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com uma rede de franquias de pelúcias personalizadas e um parque temático em Gramado, a Criamigos prepara um novo projeto para o verão. A empresa está lançando uma iniciativa itinerante, que vai levar a marca para diversos cantos do Rio Grande do Sul por meio de um ônibus personalizado.

A ideia é expandir a experiência Criamigos para diferentes regiões do Estado, oferecendo um ambiente para adultos e crianças criarem memórias juntos em meio às tradicionais pelúcias da empresa.

Para o projeto, a Criamigos vai transformar um ônibus escolar de 1986, importado do Canadá e no estilo clássico dos modelos americanos, aqueles de cor amarela e populares em filmes, em um espaço imersivo e lúdico para famílias.

A estreia do projeto está prevista para a próxima temporada de verão, no litoral gaúcho.

O ônibus terá uma identidade visual baseada no universo da marca, com externo na pegada Criamigos e interior com experiência sensorial e personalizada.

O plano da empresa é marcar presença nas principais feiras e eventos. A experiência poderá ganhar elementos específicos da região em que o veículo estará, reforçando a conexão com as famílias locais, segundo a Criamigos.