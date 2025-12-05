"Fábrica de amigos" gaúcha lançará projeto com ônibus itinerante no Estado

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.
Com uma rede de franquias de pelúcias personalizadas e um parque temático em Gramado, a Criamigos prepara um novo projeto para o verão. A empresa está lançando uma iniciativa itinerante, que vai levar a marca para diversos cantos do Rio Grande do Sul por meio de um ônibus personalizado.
A ideia é expandir a experiência Criamigos para diferentes regiões do Estado, oferecendo um ambiente para adultos e crianças criarem memórias juntos em meio às tradicionais pelúcias da empresa.
Para o projeto, a Criamigos vai transformar um ônibus escolar de 1986, importado do Canadá e no estilo clássico dos modelos americanos, aqueles de cor amarela e populares em filmes, em um espaço imersivo e lúdico para famílias.
A estreia do projeto está prevista para a próxima temporada de verão, no litoral gaúcho.
O ônibus terá uma identidade visual baseada no universo da marca, com externo na pegada Criamigos e interior com experiência sensorial e personalizada.
O plano da empresa é marcar presença nas principais feiras e eventos. A experiência poderá ganhar elementos específicos da região em que o veículo estará, reforçando a conexão com as famílias locais, segundo a Criamigos.
Leia mais na coluna de Marta Sfredo