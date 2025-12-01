Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Olho lá fora
Notícia

Ex-diretor do BC não vê risco sistêmico com banco Master e diz que Brasil paga um preço por essa segurança

Conforme Fabio Kanczuk, o sistema de proteção brasileiro reduz o risco de crise, mas também faz com que a economia cresça menos

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS