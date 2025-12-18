Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Agora (não) vai?
Notícia

Esnobada da Itália adia acordo Mercosul-UE para janeiro

Pacto comercial não será assinado neste sábado, como previsto, diz agência

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS