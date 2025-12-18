Escândalo do INSS se espalha em círculos do poder

Weverton Rocha é vice-líder do governo e ligado a Alcolumbre. Waldemir Barreto / Agência Senado/Divulgação

Uma fraude do tamanho da cometida nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não teria durado tanto e alcançado valores tão elevados sem cumplicidade de vários agentes públicos. A nova fase da operação Sem Descontos incluiu entre seus alvos o senador Weverton Rocha (PDT-MA), e o atual secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, gaúcho que foi afastado do cargo e com prisão domiciliar decretada.

Assim que o escândalo foi exposto, a coluna defendeu uma reestruturação no governo, tamanha a gravidade do caso. Dizer que a mudança necessária ficou pela metade é eufemismo. Medidas essenciais demoraram, como demissão e prisão do então presidente do órgão, Alessandro Stefanutto, e a exoneração do então ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Outras sequer foram adotadas, como uma inspeção com lupa na nova estrutura do ministério. As novas medidas da Polícia Federal indicam que, apesar de tudo, parte da estrutura podre foi mantida. Reforça o resultado líquido de leniência do governo Lula associada à mera atuação eleitoreira da CPI do INSS.

O senador alvo da PF nesta quinta-feira (18) é vice-líder do governo Lula no Senado e tem forte ligação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Tinha tanta confiança do Planalto que foi escolhido como relator de um dos assuntos mais caros a Luiz Inácio Lula da Silva neste momento, a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A coluna já detalhou que o escândalo do INSS é grave por envolver a maior despesa do governo. Para este ano, a área tem previsão de R$ 1,07 trilhão em despesas, alta 35,2% só nos últimos cinco anos. É quase a metade de todas as despesas previstas no orçamento da União.

E há agravante: boa parte do debate sobre a necessidade de um ajuste fiscal – corte drástico de despesas públicas – decorre dos crescentes déficits na previdência. O maior peso vem dos aumentos reais (acima da inflação) do salário mínimo, que indexa os benefícios previdenciários e assistenciais. É uma medida adotada somente em gestões petistas.

Ao tolerar que a fraude aprofundasse o prejuízo da previdência, o governo Lula agravou a situação dos aposentados, que tendem a perder renda com eventual mudança na Presidência da República ou mesmo com a manutenção, diante da inevitabilidade de alguma correção de curso nas despesas públicas.