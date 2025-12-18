Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Vale do Taquari
Notícia

Entrega de casas de R$ 110 mil a desabrigados de Muçum será parcial

Algumas residências mobiliada serão doadas a famílias nesta sexta-feira; conclusão total na cidade do Vale do Taquari está prevista para 10 de fevereiro.

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS