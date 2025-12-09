Empresa do Pará projeta bairro planejado com 6 mil terrenos em Guaíba

Companhia já faz obras de terraplanagem no local. Buriti Empreendimentos / Divulgação

Empresa com origem no Pará, mas sede em Goiás, a Buriti Empreendimentos prepara o projeto de um bairro planejado em Guaíba. A primeira fase do Residencial Jardim Europa será apresentada nesta quinta-feira (11), inicialmente com 1,2 mil terrenos.

No total, entre loteamento aberto e condomínio fechado, a proposta de bairro planejado prevê 6 mil terrenos, com opções residenciais e comerciais. O empreendimento ficará às margens da BR-116, ao lado da Scala Logística.

A Buriti, que pertence ao Grupo Brasil Terrenos e atua há 22 anos e em 17 Estados, já faz obras de terraplanagem e preparação de infraestrutura no local. A empresa também tem projeto em Rio Grande.

A previsão é de que a construção de moradias e estabelecimentos comerciais comece ainda no primeiro semestre do próximo ano. A empresa permite parcelamento em até 240 vezes, com valores a partir de R$ 349 ao mês. Os terrenos custam entre R$ 80 mil e R$ 120 mil.

