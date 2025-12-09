Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Empresa do Pará projeta bairro planejado com 6 mil terrenos em Guaíba

Empreendimento será lançado nesta quinta-feira

Anderson Aires

