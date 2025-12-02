Em evento na Fiergs, presidente da CNI reforça necessidade de auxílio a setores ainda sob tarifaço

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Alban durante evento do INDX. Dudu Leal / Fiergs/Divulgação

Convidado da terceira edição do INDX, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) nesta terça-feira (2), o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, reforçou a importância em garantir suporte aos setores ainda sob tarifaço dos Estados Unidos. Nesse sentido, citou a uma nova edição da Medida Provisória que prevê crédito aos segmentos exportadores como principal ação neste momento:

— A medida provisória que foi feita para dar um suporte financeiro, um fôlego financeiro a essas exportações, está vencendo agora nesse mês de dezembro, estamos trabalhando para que seja reeditada (uma nova medida), para que a gente tenha esse fôlego de negociação para que as coisas possam acontecer.

A MP citada pelo presidente da CNI foi editada em agosto e previa, entre outros pontos, uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para o setor exportador.

A fala de Alban ocorreu minutos antes de o governo anunciar a nova conversa entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos EUA, Donald Trump. Nesse mesmo contexto, sem ainda ter detalhes e conhecimento desse novo diálogo, Alban estimava que dificilmente avanço na negociação para contemplar setores que ficaram de fora, como madeira e móveis, ocorreria ainda neste ano. Resta ver agora se esse novo capítulo será o suficiente para maior otimismo ou manutenção da cautela.

Durante o evento, que contou com a presença do presidente da Fiergs, Claudio Bier, líderes empresariais e representantes políticos, Alban citou os danos causados pelo juro alto, necessidade de políticas fiscais mais sustentáveis e união do país na busca pelo crescimento econômico.

Lançado em março, o INDX busca promover o diálogo e a conexão da sociedade com a indústria.