Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Em evento na Fiergs, presidente da CNI reforça necessidade de auxílio a setores ainda sob tarifaço

Ricardo Alban defendeu nova edição de Medida Provisória que prevê crédito aos segmentos exportadores como principal ação neste momento de negociação

Anderson Aires

