Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais
"É desnecessário e impossível", diz economista sobre ajuste como o de Milei no Brasil

Especialista em contas públicas brasileiras e criado na Argentina, Fábio Giambiagi diz que, sem medidas racionais em 2027, futuro do Brasil é "sombrio"

Marta Sfredo

