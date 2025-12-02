Donos de imóveis em Porto Alegre estão mais dispostos a dar descontos em venda e aluguel

Média de aluguel é de R$ 1,5 mil, e de venda, de R$ 745 mil. Tadeu Vilani / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Quem pretende comprar ou alugar imóvel em Porto Alegre está encontrando mais abertura para negociar com o dono. Pesquisa da Loft, em parceria com Offerwise, mostra que, em outubro deste ano, 77% dos proprietários afirmaram que aceitariam oferecer desconto para fechar uma venda. O percentual é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, de 58%.

Metade do grupo consultado concorda em dar até R$ 50 mil de desconto (veja detalhes abaixo). O percentual dos respondentes que não estariam dispostos a negociar é de 23% — pouco mais da metade do registrado há um ano (43%).

— Os dados mostram um proprietário mais sensível ao ritmo do mercado e disposto a ajustar o preço para acelerar a locação ou a venda. Para quem busca um imóvel em Porto Alegre, é um momento favorável para negociar — afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

O mesmo movimento aparece na locação. Em outubro, 78% dos proprietários estavam dispostos a reduzir o valor para fechar contrato (veja detalhes abaixo). A faixa de desconto mais comum é de até R$ 500. A resistência à negociação é citada por 22% dos entrevistados, abaixo do pico de 68% registrado em outubro de 2024.

