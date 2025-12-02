Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado imobiliário
Notícia

Donos de imóveis em Porto Alegre estão mais dispostos a dar descontos em venda e aluguel

Pesquisa mostra que há maior espaço para negociação com proprietários

Anderson Aires

