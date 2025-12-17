Dólar sobe para R$ 5,52 com mercado de olho nas eleições de 2026 

Na máxima, moeda americana chegou a R$ 5,531 Félix Zucco / Agencia RBS

A eleição presidencial de 2026 voltou a condicionar as movimentações no mercado financeiro. O dólar subiu mais 1,09% nesta quarta-feira (17) e atingiu 5,522, maior nível desde 1º de agosto. Perto do fechamento, a bolsa cai quase 1%, para 157 mil pontos.

O principal componente que afetou as negociações foi a frustração dos investidores com o cenário eleitoral. Ainda repercutindo pesquisa publicada na terça-feira (16), agentes financeiros observam que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e nome melhor avaliado pelo mercado, perdeu força na disputa à Presidência.

Como afirmou à coluna o ex-diretor do Banco Central (BC) e atual diretor de macroeconomia do ASA, Fabio Kanczuk, boa parte do fluxo de capitais que sustentava recordes na bolsa e dólar mais baixo vinha do otimismo do mercado com eventual vitória de Tarcísio na eleição para presidente em 2026.

Depois da pesquisa da Genial/Quaest que indiciou maior vantagem para Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial, investidores passaram a ajustar posições no mercado financeiro.

*Colaborou João Pedro Cecchini

Leia mais na coluna de Marta Sfredo