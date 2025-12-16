Dólar sobe e bolsa cai abaixo de 160 mil pontos com pesquisa eleitoral

Bolsa iniciou o dia em 162,4 mil pontos. AlfRibeiro / stock.adobe.com

O componente eleitoral voltou a aparecer com mais força nesta terça-feira (16) no mercado financeiro. O dólar subiu 0,73%, para R$ 5,462, e o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, tombou 2,41%, para 158,5 mil pontos.

Uma nova pesquisa para a eleição presidencial de 2026 condicionou o humor de investidores. Segundo levantamento da Genial/Quaest apresentado nesta terça-feira (16), em eventual segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria 10 pontos de vantagem tanto sobre Flávio Bolsonaro e quanto em relação a Tarcísio de Freitas.

No cenário de primeiro turno testado pela Genial/Quaest, Lula fica com 41% das intenções de voto, Flávio tem 23% e Tarcísio, 10%. As duas situações mostram perda de força do governador de São Paulo, nome melhor avaliado pelo mercado financeiro.

As negociações também foram afetadas pela leitura dominante no mercado de que a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), publicada nesta terça-feira, reduziu a chance de corte de juro em janeiro. Com expectativa de Selic alta por mais tempo, as ações das empresas caíram. Embora seja majoritária, essa leitura não é unânime. Uma exceção notável é a do ex-diretor do BC Fabio Kanczuk, que vê o Copom "livre de amarras" para reduzir a Selic.

*Colaborou João Pedro Cecchini